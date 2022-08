Mih e Gabily se unem em novo hit sobre empoderamento feminino

Propaganda: Mih e Gabily falam sobre se unir em nova parceria que retrata a liberdade e o empoderamento feminino

Redação Publicado em 11/08/2022, às 14h09

O empoderamento feminino ganha cada vez mais espaço nas composições brasileiras e, no funk, não seria diferente. Propaganda, novo single das cantoras Mih e Gabily, conta a história de duas mulheres que superaram relacionamentos anteriores mal sucedidos e, agora, celebram a autoestima e a liberdade.

A canção estará disponível em todas as plataformas digitais à meia-noite desta sexta-feira, 12 de agosto, com clipe no Youtube ao meio-dia, no canal oficial da Mih.

Mih e Gabily revelam detalhes sobre nova parceria sensual que irá retratar a liberdade feminina:

Seguindo em direção ao funk, com a chancela da agência e gravadora Mousik, a faixa é o primeiro lançamento de Mih após o sucesso de Chá De Sumiço. O single foi uma parceria com o cantor Jall e acumula cerca de 10 milhões de plays nas plataformas de streaming e 100 milhões de reproduções no TikTok. A produção de ambas as músicas é assinada pelo DJ 2F, responsável por hits como Gaiola É O Troco.

O videoclipe foi gravado no Rio de Janeiro e traz cenas eletrizantes entre as duas cantoras em um ambiente pós-apocalíptico: "O 2F amassou no beat e a Gabily é maravilhosa. Duas mulheres num gênero dominado por homens. Esperamos que seja mais um sucesso, assim como "Chá de Sumiço". Tô amando fazer funk e esse som vai dar continuidade ao meu último lançamento, que foi do mesmo estilo", conta Mih.

Gabily aposta no sucesso da música: "Estou muito feliz por fazer parte desse single. A Mih é uma artista muito talentosa e com bastante potencial. Espero que a galera curta demais!’’ , finalizaram.

