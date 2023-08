Como está MC Marcinho? Estado de saúde do cantor é atualizado: 'Só um milagre'

Funkeiro teve uma piora no quadro de saúde, mas permanece vivo, em estado grave

Após a notícia de que MC Marcinho havia morrido repercutir na web, a assessoria do cantor emitiu uma nota nesta sexta-feira (25) negando a informação. "Mc Marcinho continua vivo em estado grave. Contamos com a colaboração de todos com informações verdadeiras, em respeito à família e aos fãs", diz o comunicado.

Internado desde o dia 27 de junho com um quadro de insuficiência cardíaca e renal, MC Marcinho teve uma piora em seu quadro de saúde. Segundo Vanessa Bicalho, que trabalha com o funkeiro, a família foi chamada ao Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para conversar com os médicos.

"Eles falaram da piora, que meio que não tem mais o que fazer. Que agora só um milagre para tirar ele dessa situação. A família está muito apreensiva, mas eles são cristão, acreditam muito e saíram daqui para se retirar para rezar pelo Márcio", disse ao "g1".

O que aconteceu com MC Marcinho?

No dia 10 de julho, MC Marcinho precisou ser intubado após sofrer uma parada cardíaca. Três dias depois, o artista recebeu um coração artificial. Ele estava internado com ventilação mecânica e dependente de hemodiálise.

Nos últimos dias, Marcinho apresentou um quadro de sepse e precisou de cuidados mais intensivos. Por causa da infecção generalizada, o músico se tonou inativo na fila de transplante de coração, até que o problema seja sanado.

"Muitas complicações estão surgindo agora e, nesse momento, ele não tem condições de fazer a cirurgia. Ele estava na fila do transplante, mas com o quadro de infecção se agravando, não pode fazer a cirurgia", explicou Vanessa Bicalho.

Mauro Garcia, irmão de Marcinho, se manifestou nas redes sociais pedindo doação de sangue. "Amigos, estou precisando muito da ajuda de vcs mais uma vez. A situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus pra que gente não perca ele . Desde já, obrigada por todas orações. Me ajudem! Nosso Deus é o Deus do impossível", escreveu.