À espera de transplante, MC Marcinho segue estável e respirando com ajuda de aparelhos

Novo boletim médico dá detalhes sobre o quadro de saúde de MC Marcinho, que espera um transplante de coração

Nesta terça-feira, 1º, um novo boletim médico atualizou o quadro de saúde de MC Marcinho. Segundo o comunicado do Hospital Copa D'Or, o cantor, de 45 anos, segue estável e respirando com a ajuda de aparelhos.

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D'Or desde o dia 27/06/23, segue estável, ainda necessitando de cuidados intensivos e respira com ajuda de aparelhos (ventilação mecânica)", diz a nota assinada pelos médicos Jacqueline Miranda e Marcelo London.

Marcinho foi hospitalizado com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi intubado e sedado na UTI. Depois, precisou passar por uma cirurgia para o implante de coração artificial. O artista seguirá hospitalizado até receber um coração compatível para que o transplante seja realizado.

"Ele respondeu muito bem [o coração artificial], ele é completamente viável, ele está lúcido, cooperativo, em processo de despertar. Tem todos os exames muito bons, e a gente considera um sucesso o implante da bomba. A gente usa essas bombas quando o coração entra em falência. O objetivo delas é puxar o sangue da circulação e devolver, fazendo o papel do coração. Então, basicamente ele funciona como uma bomba cardíaca", disse a cardiologista Jaqueline Miranda em entrevista ao portal G1 no dia 14 de julho.

Irmão de MC Marcinho desabafa sobre quadro de saúde do cantor

Mauro Garcia, irmão de MC Marcinho, compartilhou um desabafo em sua rede social que acabou viralizando. Nas imagens, ele aparece desesperado e lamentando o estado do artista, que é cardiopata e acabou apresentando complicações após realizar uma cirurgia de troca de marca-passo.

"Eu queria pedir pras pessoas me ajudarem em oração pelo meu irmão. Ele piorou, teve que intubar. Minha família é tudo o que eu tenho. Peço a vocês e à família de vocês que orem pela vida do nosso amigo e ícone do funk, MC Marcinho. Ele se encontra internado e a situação dele não é nada boa. Acabamos de saber que ele teve que ser intubado às pressas Vamos orar, rapaziada", pediu.