Equipe de MC Marcinho se pronuncia sobre a saúde dele: 'Momento é de oração'

Após notícia de piora no estado de saúde do MC Marcinho, a equipe dele rompe o silêncio: 'Estado de saúde delicado'

O funkeiro MC Marcinhosofreu uma piora em seu estado de saúde e está intubado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro. Após a notícia circular pela internet, a equipe dele se pronunciou por meio de um comunicado nas redes sociais.

Os representantes do artista pediram orações aos fãs e informaram que o estado de saúde dele é estável, mas delicado. “Nosso príncipe do funk está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado, devido a seu tratamento cardíaco. Tão logo seja possível traremos uma informação mais precisa baseada no boletim médico oficial. O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé”, escreveram.

MC Marcinho está internado há um mês e sofreu uma parada cardiorrespiratória, informou o jornal O Dia. Ele respira com a ajuda de aparelhos após o quadro piorar.

MC Marcinho está na batalha contra um problema no coração desde o ano passado. Ele emocionou os fãs ao liderar uma campanha para conseguir implantar um marcapasso. "Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o plano que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida é meu trabalho", declarou na época.

O cantor, que marcou o funk brasileiro com hits como 'Glamurosa', pediu que o plano agilizasse o processo: “Pelo amor de Deus”, suplicou ainda no vídeo. Na legenda, ele completou: "Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida”, iniciando uma campanha apoiada por várias celebridades, que marcaram a empresa nos comentários e solicitaram urgência na liberação da cirurgia.

Rafael Vitti sofre acidente durante o surfe

O ator Rafael Vitti levou um susto durante uma tarde no mar. O artista foi surfar no Rio de Janeiro, mas sofreu um acidente e ficou com um corte na cabeça.

O acidente foi leve e ele apenas cortou uma pequena parte do couro cabeludo. “Quem for sensível, não veja os próximos stories. Não é nada de mais, mas ontem fiz um machucadinho no surfe. Não são só flores. Ontem o mar estava grande, tomei uma vaca feia demais e acabei fazendo dodói”, disse ele.