Marisa Monte presta homenagem para Rita Lee ao resgatar ligação: 'Padroeira da liberdade’

Na última segunda-feira, 8, o mundo da música brasileira perdeu um de seus maiores nomes, Rita Lee, a Rainha do Rock, aos 75 anos de idade. Nesta terça-feira, 9, a cantora Marisa Monte (55) decidiu usar suas redes sociais para se despedir da amiga, compartilhando alguns momentos que viveu ao lado da lenda.

“Um farol, uma deusa, padroeira da liberdade, rainha, mestra, gênia, incomparável. Obrigada. Te amo para sempre!”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração vermelho.

Além da linda homenagem, Marisa também compartilhou alguns momentos especiais que viveu ao lado de Rita Lee, como um trecho de um show que fizeram ao cantar a música Mamãe Natureza, no ano de 2010. Monte também aproveitou para mostrar um registro de uma ligação de vídeo que fez com a amiga, que aconteceu após um show feito pela cantora na cidade de São Paulo, após uma linda introdução para apresentar a Rainha do Rock para os espectadores que estavam presentes no show de Marisa.

Rita Lee, ícone da música no Brasil, morreu nesta terça-feira (9). Diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021, a cantora enfrentou uma longa trajetória contra a doença publicamente. Em um comunicado publicado nas redes sociais, a família anunciou a morte da cantora e comoveu os fãs. "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou". O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h. Fãs de todo o Brasil poderão se despedir da cantora, ícone do rock brasileiro.