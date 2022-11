Marisa Monte e Gil Esteves, filho de Erasmo Carlos, comparecem ao velório do cantor

A cantora Marisa Monte e o filho de Erasmo Carlos comparecem ao enterro do cantor, que está acontecendo no Rio de Janeiro

Durante a tarde desta quarta-feira, dia 23, alguns famosos e familiares de Erasmo Carlos compareceram ao velório do cantor, no Crematório e Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Caju, no Rio de Janeiro. A cantora Marisa Monte (55) fez questão de marcar presença e chegou junto com o marido. “Aprendi muito com ele e me orgulho de ter sido sua parceira, cúmplice e amiga. Descanse em paz meu ídolo e querido amigo inspirador! Te amo Gigante Gentil”, escreveu a cantora em suas redes sociais.

Muitos artistas, como Jorge Ben Jor, Rita Lee, Boninho e Ana Furtado e Bruno de Luca, também mandaram suas condolências em forma de coroa de flores.

Outra presença importante no enterro foi a de Gil Esteves, filho do cantor. Ao chegar no local ele foi amparado por amigos e familiares. O velório foi fechado apenas para os familiares próximos, e a equipe do cantor compartilhou a seguinte frase no perfil de Erasmo: “O velório será fechado à família e amigos íntimos. Quem quiser homenageá-lo, escute suas músicas, suas mensagens. Nada o faria mais feliz e amado!”

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Viúva de Erasmo Carlos lamenta a morte do companheiro

A viúva do cantor Erasmo Carlos, a pedagoga Fernanda Passos, também foi fotografada muito emocionada durante o velório do corpo do marido. Ela foi vista sendo amparada pelos amigos e familiares ao chegar ao local do velório no Rio de Janeiro.

Além disso, na manhã desta quarta-feira, dia 23, ela escreveu um desabafo emocionante para os seguidores no Instagram. “Vivi, você está me lendo, amor? Você consegue me ouvir? Eu acordei e você não estava aqui, eu renovei a assinatura do jornal para você na semana passada… hoje ele chegou com você na capa! Amor, não era a capa que você merecia, você não podia dividir espaço com ninguém!!”, disse Fernanda em um dos trechos do texto emocionante.