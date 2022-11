"Renovei o jornal semana passada e hoje chegou com você na capa", diz viúva de Erasmo Carlos

Viúva de Erasmo Carlos lamentou o dia seguinte a morte do cantor ao acordar e não sentir a presença dele

A viúva de Erasmo Carlos (1941-2022), Fernanda Lacerda, acordou no dia seguinte a morte do amado e escreveu desabafo emocionante para os seguidores no Instagram.

O cantor morreu na última terça-feira, 22, por um quadro de paniculite, que simplificadamente é uma inflamação da camada de gordura que fica abaixo da pele.

"Vivi, você está me lendo, amor? Você consegue me ouvir? Eu acordei e você não estava aqui, eu renovei a assinatura do jornal para você na semana passada… hoje ele chegou com você na capa! Amor, não era a capa que você merecia, você não podia dividir espaço com ninguém!!!", começou o relato.

Ela ainda ressaltou a importância do cantor e ator para a cultura brasileira: "Amor, o jornal da semana, do mês, do ano tem que falar de você… você tem vida e amor para falarem de você todos os dias".

"Vido, tá doendo tanto! Você nunca reprimiu as minhas dores, sempre disse que eu podia chorar, sofrer… eu não entendia, achava que você não estava se importando, mas eu notei que você estava me permitindo crescer, você estava ali garantindo a minha segurança, por perto para que eu rompesse a casca do ovo sozinha, mas preparado para intervir caso eu me machucasse", contou sobre a intimidade do casal.

"Neném, eu tô fazendo tudo sozinha, como a gente era, só você e eu! Você está cuidando daí e eu daqui. Você sempre disse: trabalho com produção, as coisas são rápidas, diretas! Tô fazendo a produção direito, amor? Tô? Liguei para quem você queria? Confortei seus amigos? Seus filhos? Seus netos? Seus fãs?", questionou.

A viúva do Tremendão se mostrou forte, mas não negou as dificuldades emocionais que está enfrentando: "Eu sei que se eu falar chorando você não entende… eu não tô chorando mais, amor, eu não vou falar chorando para que todos possam ouvir, para que você me ouça. Você dizia que gostava da melancolia que eu trazia no olhar, mas que eu sorria com os olhos. Vido, como eu vou sorrir? A melancolia tomou conta, o sorriso se afogou da dor, nas lágrimas, no pesar".

"Pra finalizar, eu sou Fernanda Esteves, como você queria e fez!", completou.

Confira a declaração de Fernanda Esteve para Erasmo Carlos: