Erasmo Carlos era casado com mulher 49 anos mais jovem do que ele

Saiba quem era a esposa do cantor Erasmo Carlos, que faleceu nesta terça-feira, 22, aos 81 anos

O cantor Erasmo Carlos faleceu nesta terça-feira, 22. Nos últimos anos de sua vida, ele foi casado com Fernanda Passos, que é 49 anos mais jovem do que ele.

Fernanda e Erasmo foram casados por cerca de 3 anos, mas namoraram por 9 anos. O casamento civil deles foi registrado nas redes sociais com um post dele. “Após 7 anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais 2 de maravilhosa convivência, me casei ontem no civil com minha adorada Fernanda (agora também Esteves)... Foi uma formalidade simples, porém meu coração estava em festa agradecendo a Deus por esse amor tão lindo ter caído em minha vida”, disse ele, na época.

Recentemente, os dois apareceram juntos em uma foto de quando ele saiu do hospital no início de novembro.

Ao longo de sua vida, Erasmo Carlos teve três filhos, Gil Eduardo, Carlos Alexandre e Leonardo.

Veja as fotos de Erasmo Carlos com a esposa, Fernanda Passos:

