Marina Sena faz rara aparição com o namorado nos bastidores de show

Marina Sena troca beijos com o namorado nos bastidores de seu show na cidade de São Paulo

A cantora Marina Sena esbanjou romantismo ao ser fotografada em uma rara aparição ao lado do namorado, o produtor Iuri Rio Branco, nos bastidores de um show na cidade de São Paulo. Ela se apresentou na Virada Cultural e recebeu o carinho do amado nos bastidores.

No camarim, os dois posaram trocando beijos apaixonados. Eles vivem um relacionamento discreto e se conheceram há cerca de dois anos.

Recentemente, ela contou sobre a paixão. “Nunca enjoei de olhar para ele. Aliás, quero olhar o tempo inteiro! A gente convive muito bem, e não é uma convivência improdutiva. Fazemos o que amamos, e conseguimos ser namorados e profissionais. Ele também é diretor musical do meu show. É meu único namorado que deu certo”, disse ela no site Gshow.

Inclusive, ela já pensa em casar. “Quero fazer uma festa gigante, com banda, dar chinelos no final, com café da manhã e bebida de graça. Não faz sentido celebrar se não tiver uma festona”, contou.

Fotos: Araújo / AgNews

Marina Sena revela o que mudou com a fama

Em entrevista na Revista CARAS, Marina Sena revela o que mudou em sua vida com a fama. "O dinheiro! (risos) Eu não tinha um real no bolso e agora eu tenho. Posso sentar num restaurante sem me preocupar com a conta, posso comprar um carro se quiser. Achava que demoraria muito para conseguir isso. Muda toda a história da sua vida. Mas minha maturidade mudou também. Fiquei mais corajosa para enfrentar qualquer coisa. Cada vez mais conectada com a Marininha criança. Era aqui que eu sonhava chegar. Agora, tem agenda para tudo, tudo tem horário. Minha vida era mais despretensiosa, agora é tudo contado", contou ela.

E ainda contou como lida com o sucesso e o assédio. "Tive altos e baixos. É muita informação, às vezes você não dá conta de administrar tudo. É assustador. Foi um momento de adaptação, de me acostumar com a exposição, com tudo que envolve fazer sucesso. Agora, me sinto mais pronta. Acho que ainda vou me sentir desestabilizada em um milhão de momentos, mas faz parte do processo. Eu gosto de ser exposta, de expor minha arte, minha imagem. É isso que eu quero, mesmo que isso me deixe com medo", declarou.