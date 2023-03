Marcos e Belutti comemoram os 15 anos de carreira na música: 'Só sei agradecer'

Marcos e Belutti falam da emoção de chegar aos 15 anos de carreira na música sertaneja: 'Entregando o nosso melhor'

Os cantores Marcos e Belutti só tem o que comemorar nesta sexta-feira, 24 de março. Isso porque eles acabam de completar 15 anos de carreira na música. Ao longo da trajetória nos palcos, eles agitaram multidões com suas canções de sucesso, como Aquele 1%, Eu Era, Romântico Anônimo, Poeira da Lua, Tão Feliz, Dupla Solidão, I Love You, Sem Me Controlar, Irracional, Cores, Domingo de Manhã e muito mais.

A dupla se formou em São Paulo após os cantores terem sido apresentados por Edson, da dupla com Hudson, e Bruno, da dupla com Marrone. Desde então, eles seguem a carreira juntos e vivem colhendo os frutos da dedicação. Tanto que eles falam da emoção de chegar até os 15 anos de carreira.

“Eu não sei nem descrever o que estou sentindo, só sei agradecer por todos esses anos, todo mundo que sempre esteve ao nosso lado, nos ouvindo, cantando, dançando e principalmente curtindo o nosso trabalho. É um prazer enorme subir no palco e sentir a energia da galera que gosta da gente de verdade, é inexplicável. Espero que venham muitos mais anos ao lado de vocês”, contou Marcos.

Por sua vez, Belutti disse: "São 15 anos entregando o nosso melhor, fazendo de tudo para que a galera continue nos ouvindo e gostando da gente. Ver que isso vem dando certo, só nos dá mais força para continuar. Obrigado por todo carinho de sempre, é muito emocionante viver tudo isso".

Para marcar a data, Marcos e Belutti vão gravar um DVD histórico com os grandes sucessos da carreira.