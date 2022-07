Marcos e Belutti criam show inspirado nas lives que fizeram na pandemia

Marcos e Belutti se apresentam nesta sexta-feira, 29/07, em São Paulo e prometem repertório com músicas de sucesso

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 12h42

Os cantores Marcos e Belutti estão animados para o show Sem Hora Pra Acabar, que acontecerá na noite desta sexta-feira, 29, no palco Vibra São Paulo. Eles vão apresentar o repertório com as músicas de sucesso da carreira deles e com apresentação inspirada nas lives que fizeram durante a pandemia de Covid-19.

“O show 'Sem Hora Pra Acabar' é inspirado em nossas lives que fizemos durante a pandemia, que duravam cerca de 5 horas, 6 horas, até 7 horas. Todos diziam que éramos inimigos do fim e que cantávamos sem hora para acabar, e foi daí que surgiu o nome desse espetáculo”, contaram.

Além disso, eles já deram uma pista do repertório da noite. “Cantaremos bem mais músicas de Marcos e Belutti do que de costume. Incluímos no repertório músicas mais antigas da nossa carreira, atendemos pedidos dos fãs e vamos cantando noite adentro”, garantiram.

Por fim, os dois revelaram que já estão preparando um novo projeto musical. “Estamos no momento de receber, ouvir e selecionar composições para nosso próximo projeto, que ainda não tem data para gravar, mas provavelmente sai algo ainda esse ano”, declararam.

O novo show de Marcos e Belutti tem ingressos a partir de R$ 80 e acontecerá às 22h.