Maraisa faz rara aparição com seu noivo e exibe as alianças

Maraisa fala sobre o noivado com Fernando Moccó e exibe as alianças durante evento

Nesta quinta-feira, 28, a cantora Maraisa fez uma rara aparição em público com o noivo, o empresário Fernando Moccó. Os dois anunciaram o noivado mais cedo e já celebraram o novo passo na vida deles durante um evento do lançamento do novo DVD delas, chamado Ao Vivo em Portugal, ao lado de sua irmã gêmea, Maiara.

Abraçados e sorridentes, eles exibiram as alianças de noivado para os fotógrafos de plantão. Nos bastidores, ela contou sobre a alegria de estar noiva em uma conversa com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

“Estou muito feliz, está todo mundo muito equilibrado”, disse ela, e brincou: “Até as pessoas que dão golpes precisam mudar um dia”. Vale lembrar que Maraisa e seu noivo se conhecem desde a infância, pois eram vizinhos, mas o romance só começou recentemente. O noivado aconteceu durante um jantar romântico em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Maraisa faz novo procedimento estético

A cantora Maraisa revelou que é adepta dos procedimentos estéticos para cuidar de sua beleza. Nesta semana, ela surpreendeu os fãs ao aparecer com agulhas em seu pescoço e contou o motivo.

A estrela foi em uma clínica de estética em seu dia de folga para fazer tratamentos com colágeno. A musa fez um procedimento nos glúteos e nas coxas com 8 frascos de colágeno para ficar com a região mais firme e lisinha.

Além disso, a cantora fez outro procedimento na papada e no pescoço para deixar a pele firme. O procedimento consiste em aplicação de cerca de 40 agulhas com fios de colágeno na região para sustentar a pele e não precisar fazer preenchimento. “Aproveitando a folga para colocar tudo em dia e fazer a transformação. Está chegando a idade, mas estamos em dia”, brincou ela nos stories do Instagram.