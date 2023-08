Maraisa faz procedimento estético com 40 agulhas: 'Tudo em dia'

Maraisa explica quais são os procedimentos estéticos que faz em seu corpo para ficar com tudo no lugar

A cantora Maraisa revelou que é adepta dos procedimentos estéticos para cuidar de sua beleza. Nesta semana, ela surpreendeu os fãs ao aparecer com agulhas em seu pescoço e contou o motivo.

A estrela foi em uma clínica de estética em seu dia de folga para fazer tratamentos com colágeno. A musa fez um procedimento nos glúteos e nas coxas com 8 frascos de colágeno para ficar com a região mais firme e lisinha.

Além disso, a cantora fez outro procedimento na papada e no pescoço para deixar a pele firme. O procedimento consiste em aplicação de cerca de 40 agulhas com fios de colágeno na região para sustentar a pele e não precisar fazer preenchimento .

“Aproveitando a folga para colocar tudo em dia e fazer a transformação. Está chegando a idade, mas estamos em dia”, brincou ela nos stories do Instagram.

Relembre as cirurgias plásticas que Maraisa já fez

A cantora Maraisa também já fez cirurgias plásticas e contou tudo o que realizou. Relembre abaixo!

Há alguns anos, Maraisa renovou a sua aparência ao passar por mudança radical em seu corpo. A estrela perdeu peso com um programa de emagrecimento e decidiu fazer cirurgias plásticas para ficar com o corpo do jeitinho que sempre quis.

A sertaneja realizou lipoaspiração, colocou silicone nos seios em 2019 e também fez a rinoplastia no ano de 2020. Na época da rinoplastia, Maraisa não escondeu que fez o procedimento e até apareceu com hematomas no rosto em decorrência do procedimento. "Hoje eu acabei de crer que uma maquiagem transforma a pessoa mesmo. Se vocês soubessem como esse rosto está na real. Estou nem acreditando que estou desse jeito, estou até feliz hoje, fazia tanto tempo que eu não me via assim. Estou amando", disse ela.

Agora, para manter a sua beleza impecável, ela segue uma alimentação regrada e segue firme e forte nos exercícios físicos. Nas redes sociais, ela sempre mostra os seus treinos para os fãs. “Esteticamente não mudaria mais nada, só cuidar da saúde”, disse ela recentemente ao avaliar as mudanças que já fez no corpo.