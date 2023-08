Irmã de Maiara, Maraisa também já fez cirurgia plástica. Saiba o que ela já fez!

A cantora Maiara confirmou que acaba de realizar uma cirurgia plástica. E a irmã dela, Maraisa, já fez alguns procedimentos. Relembre!

Nesta semana, a cantora Maiaraconfirmou que realizou uma cirurgia plástica e vai mostrar o resultado em breve. Porém, ela não contou detalhes sobre qual foi procedimento que realizou. Por sua vez, a irmã gêmea dela, Maraisa, também já fez cirurgias plásticas e contou tudo o que realizou. Relembre abaixo!

Há alguns anos, Maraisa renovou a sua aparência ao passar por mudança radical em seu corpo. A estrela perdeu peso com um programa de emagrecimento e decidiu fazer cirurgias plásticas para ficar com o corpo do jeitinho que sempre quis.

A sertaneja realizou lipoaspiração, colocou silicone nos seios em 2019 e também fez a rinoplastia no ano de 2020 . Na época da rinoplastia, Maraisa não escondeu que fez o procedimento e até apareceu com hematomas no rosto em decorrência do procedimento. "Hoje eu acabei de crer que uma maquiagem transforma a pessoa mesmo. Se vocês soubessem como esse rosto está na real. Estou nem acreditando que estou desse jeito, estou até feliz hoje, fazia tanto tempo que eu não me via assim. Estou amando", disse ela.

Agora, para manter a sua beleza impecável, ela segue uma alimentação regrada e segue firme e forte nos exercícios físicos. Nas redes sociais, ela sempre mostra os seus treinos para os fãs. “Esteticamente não mudaria mais nada, só cuidar da saúde”, disse ela recentemente ao avaliar as mudanças que já fez no corpo.

Maraisa surge em clima de romance com o namorado

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, aproveitou um momento de folga de sua agenda agitada de shows para curtir um momento romântico ao lado do namorado, o empresário Fernando Mocó. Os dois apareceram juntinhos enquanto tomavam um banho de cachoeira e trocaram beijos apaixonados durante o dia ao ar livre.

Além disso, a morena apareceu só de maiô estampado e destacou a sua cinturinha fina enquanto mostrava o seu estilo para se divertir na folga. Além disso, ela também registrou um jantar romântico com o amado.

Vale lembrar que Mocó é empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos. Além disso, ele também é dono de uma loja que vende itens automotivos. Em seu perfil do Instagram, o novo namorado de Maraisa costuma compartilhar fotos de viagens que faz, exibindo registros de destinos como França e Fernando de Noronha para seus mais de 55 mil seguidores. Ele tem um filho de seis anos, Antônio, fruto de um relacionamento anterior. Apesar de compartilhar cliques de momentos especiais, o empresário é bastante discreto.