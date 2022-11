Mais de 40 anos depois, assassino de John Lennon revela motivo por trás do crime

Cantor John Lennon foi assassinado em 1980, aos 40 anos, na porte de seu prédio em Nova York

Mais de 40 anos depois do assassinato do cantor John Lennon (1940 - 1980), e os exatos detalhes do crime ainda não haviam sido revelados. Porém, declarações inéditas de Mark Chapman, o assassino do ex-Beatle, foram divulgadas pela imprensa americana.

Algumas transcrições de afirmações de Chapman foram expostas pela Associated Press, onde o assassino aparece revelando o porquê de ter atirado no cantor, que na época tinha 40 anos, na porta de seu próprio prédio em Nova York, quando voltava de um compromisso com sua esposa Yoko Ono.

"Eu não seria mais ninguém. Não vou culpar mais nada ou ninguém por me trazer até lá. Eu sabia o que estava fazendo e sabia que era mau, sabia que era errado, mas queria tanto a fama que estava disposto a dar tudo e tirar uma vida humana", afirmou Mark Chapman.

Chapman, com 25 na época, sacou um revólver e deu cinco tiros em direção ao cantor ex-integrante dos Beatles. Sendo que quatro deles acertaram o músico, que caiu já morto, visto que uma das balas pegou na artéria aorta. "Isso foi o mal em meu coração. Eu queria ser alguém e nada iria impedir isso", disse o criminoso.

Condenado à prisão perpétua, Mark Chapman tenta desde que foi preso ficar em liberdade condicional, hoje com 67 anos. Até hoje, o motivo que era divulgado era cunho religioso, já que o assassino se dizia cristão e não aceitava as críticas do cantor.

