Paul McCartney choca fãs com foto fazendo ioga aos 80 anos

Cantor Paul McCartney faz pose complicada do ioga e surpreende fãs por estar de cabeça para baixo aos 80 anos

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 16h35

O cantor britânico Paul McCartney (80) surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira, 30, quando decidiu mostrar em suas redes sociais como ele se mantém jovem: fazendo ioga. Na foto, o ex-Beatle aparece de cabeça para baixo, numa posição difícil, com seu cachorro ao seu lado.

“O headstand é meu momento de exibição quando estou na academia. Uma vez um professor de ioga me disse que isso mantém você jovem”, escreveu o cantor na legenda da publicação.

O cantor britânico apostou num look bem confortável, com uma camiseta branca e um shorts preto, posando ao lado de seu cachorro, que o acompanha no tapete de ioga.

Veja a publicação do cantor Paul McCartney praticando ioga: