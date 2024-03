Maiara e Maraisa homenageiam Marília Mendonça em alto-mar: 'Para sempre'

A dupla Maiara e Maraisa, amigas de Marília Mendonça, homenagearam a amiga no Dia Internacional da Mulher durante um show em alto-mar

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa emocionou os fãs mais uma vez ao homenagear a cantora Marília Mendonça, falecida em 2021, vítima de um trágico acidente aéreo. As irmãs gêmeas, que iniciaram uma série de shows em um navio em alto-mar na última sexta-feira, 8, não deixaram de mencionar o nome da amiga durante a apresentação.

Ao longo do show, realizado no Dia Internacional da Mulher, Maiara pediu para que o público presente no local aplaudisse a eterna Rainha da Sofrência. "Uma das maiores referências de mulher do nosso país (...) Antes, hoje, para sempre Marília", iniciou a artista.

E continuou: "Que honra a gente teve de ter Marília na nossa vida, escrevemos nossa história junto e como eu disse para sempre e sempre". Além de Marília Mendonça, as famosas também aproveitaram a ocasião para agradecer a presença de Simone Mendes.

Através das redes sociais, Maiara compartilhou um registro ao lado da ex-dupla de Simaria e rasgou elogios a cantora, que fez uma grande participação no primeiro cruzeiro das gêmeas. “Feliz dia das mulheres para todas as mulheres do Brasil! E pra essa mulher maravilhosa que embarcou com a gente nessa!”, escreveu ela.

"E fez toda a diferença! Esse navio é seu! Obrigada por elevar o nível do nosso navio e fazer isso acontecer! Gratidão! Amo você", completou Maiara. No vídeo em questão, o trio aparece esbanjando alegria ao celebrar a nova conquista das irmãs.

Recentemente, Maiara não conseguiu segurar as lágrimas durante um ensaio ao cantar a música 'Todo Mundo Menos Você'. A canção foi escrita junto com Marília Mendonça para o lançamento de 'As Patroas', projeto de sucesso do trio criado em 2020.

Marília morreu em um acidente de avião em Minas Gerais em decorrência de politraumas. Na época, Maiara e Maraisa ficaram o tempo todo ao lado do caixão com o corpo da amiga no velório e no cortejo até o cemitério e comoveram os fãs ao redor do país.

Semelhança do filho de Marília Mendonça com a cantora impressiona fãs

Filho da cantora Marília Mendonça e do cantor Murilo Huff, o pequeno Léo, de 4 anos, esbanjou fofura ao ser fotografado em uma aula de natação com o pai coruja. O menino surgiu com touca de piscina e mostrou seu sorrisão aberto ao se divertir com o pai dentro da água.

Na legenda, Murilo apenas escreveu: "Dia de natação". Então, os fãs elogiaram o menino, que faz raras aparições na internet. "Ele está tão a cara da Marília", disse um seguidor. "Coisa mais linda", afirmou outro. "Até a covinha que a Marília tinha", declarou mais um. "Os dentinhos de menino bom", brincou mais um. Confira!