Família de Marília Mendonça desabafa e aciona justiça após sofrer ataques

Após supostas ameaças de cover de Marília Mendonça, família da cantora desabafa em nota de repúdio e revela que caso foi levado à justiça

Na manhã desta quarta-feira, 6, a família de Marília Mendonça (1995-2021) usou as redes sociais para emitir uma nota de repúdio após supostas ameaças envolvendo um cover da cantora. Segundo o comunicado divulgado pelo irmão, João Gustavo, e pela mãe da eterna Rainha da Sofrência, Dona Ruth, o caso foi levado à justiça.

No comunicado, publicado no perfil de Gustavo, a equipe jurídica exaltou o legado deixado pela cantora e as homenagens de outros artistas que representam sua memória com autorização da família. No entanto, eles estão enfrentando uma situação delicada envolvendo a cantora Lorena Alexandre, com quem já protagonizaram atritos anteriormente.

Segundo a nota, os representantes da artista estariam desrespeitando o ‘rebanho’, como são chamados os fãs de Marília: “A maioria desses fãs possuem uma relação muito próxima com a família, e a Dona Ruth os tem como um pedaço da história de Marília. Dona Ruth jamais permitirá que esses fãs sejam ameaçados ou desrespeitados”, disseram.

“Assim como vinha ocorrendo por parte de representantes da Sra. Lorena Alexandre, que não satisfeitos com o posicionamento dos fãs, passou a intimidá-los e ameaçá-los. Quando tomou conhecimento disso, a família saiu em defesa do fã clube da Marília e questionaram a Sra. Lorena acerca do que estava fazendo”, a equipe repudiou as atitudes da cover.

A assessoria jurídica da cantora, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, também revelou que a família sofreu com os ataques e que decidiram acionar a justiça: “Ressalta-se que as medidas legais já estão sendo tomadas e todas as tratativas acerca do assunto serão tomadas no próprio processo”, apontaram.

Por fim, a família pontuou que as homenagens são bem-vindas com respeito e autorização. Além disso, destacaram que nunca cobraram valores pelo uso da imagem para os covers da cantora e indicaram alguns dos profissionais que representam a memória da cantora: “Prestam uma bonita homenagem e defendem todos aqueles valores”, concluíram.

Lorena Alexandre já se envolveu em atritos com família de Marília:

A cantora Lorena Alexandre, até então conhecida como "cover oficial de Marilia Mendonça", decidiu abandonar o título após uma vasta troca de farpas com a família da artista, que faleceu em 2021 devido a um acidente de avião. Em nota divulgada, ela informou que removeu o nome em respeito à memória da eterna Rainha da Sofrência.

Mas a decisão de Lorena aconteceu logo após o Domingo Espetacular, da Record, exibir uma reportagem expondo a situação entre as duas partes. Ruth Mendonça e João Gustavo, mãe e irmão de Marília Mendonça respectivamente, trocaram farpas com a antiga cover da sertaneja. Eles defenderam que algumas pessoas estariam tentando 'se aparecer' ao usar o nome da cantora.