Após atritos com a família Mendonça, Lorena Alexandre toma decisão polêmica

Lorena Alexandre e a família de Marília Mendonça trocam farpas há algum tempo e a cantora surpreendeu a web com sua decisão. "Consciência tranquila"

Na última terça-feira, 30, a cantora Lorena Alexandre, até então conhecida como "cover oficial de Marilia Mendonça", decidiu abandonar o título após uma vasta trocas de farpas com a família da artista, que faleceu em 2021 devido um acidente de avião.

Em nota divulgada em seu perfil oficial no Instagram, Lorena informou os seguidores que em respeito à memória da eterna Rainha da Sofrência, está oficialmente desvinculando seu nome ao termo de "cover oficial".

"Sou Lorena Alexadre, cantora há 18 anos. Em respeito à memória, toda obra e ao legado deixado por Marilia Mendonça, que sempre foi declaradamente contra ódio espalhado na internet, agressores, pessoas focadas em intrigas e fofocas, estarei desvinculando o termo 'cover oficial' de minhas redes sociais e material de trabalho", iniciou.

"Faço cover de Marilia desde 2019, ano em que meu trabalho foi conhecido e acompanhado pela própria, em vida, através do meu Instagram, curtindo publicações e homenagens. Sempre a respeitei como pessoa e suas obras, evitei polêmicas e intrigas, procurei preservar ao máximo e com o maior respeito o nome e legado de Marília Dias Mendonça. Sempre defendendo, apoiando e me posicionando a favor de sua arte", continuou Lorena.

A cantora ainda afirmou que sempre teve vontade de conhecer a cantora pessoalmente, mas por conta do acidente de Marília, teve seu sonho interrompido. "Sim, eu tinha o sonho de conhecer Dona Ruth, que pra mim sempre foi incrível e uma inspiração, algo supremo, algo mais forte e próximo, que eu poderia estar da minha Rainha!", completou.

Finalizando seu comunicado, ela explica o real motivo de abandonar o título. "Então, para evitar mais desgastes, polêmicas, intrigas e coisas que acredito de coração que a Marilia reprovaria, prefiro me posicionar de forma pacífica e divulgar minha decisão em respeito ao legado da Rainha da Sofrência. Minha consciência está tranquila. Eu, meus fãs, amigos, colegas, admiradores e familiares sabemos que sempre fiz por amor e dedicação. Sei que Marilia, enquanto viva, me apoiou e mostrou ter conhecimento do meu trabalho e isso pra mim basta.".

"Quanto à família, desejo que fiquem em paz e preservem a imagem e as obras de Marilia. Os ataques e ironias feitas por parte dos mesmos mostram muito mais sobre quem são eles do que quem eu sou. Sigo aprimorando, melhorando e trabalhando de forma digna, honesta e sincera, homenageando com respeito, a história da fantástica Rainha Marília Mendonça, mas sempre buscando e conquistando meu próprio espaço. Paz, amor e respeito a todos os envolvidos", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Alexandre (@lorena_cantora)

Entenda o atrito entre a família de Marilia Mendonça e Lorena Alexandre

O último atrito entre a família Mendonça e Lorena Alexandre aconteceu no último domingo, 28, após o Domingo Espetacular, da Record, exibir uma reportagem expondo a situação entre as duas partes. Ruth Mendonça e João Gustavo, mãe e irmão de Marília Mendonça respectivamente, trocaram farpas com a antiga cover da sertaneja.

A reportagem repercutiu nas redes sociais e logo chegou na família de Marília. “Tem um monte de mulher que parece, menos essa. (risos) Ridícula”, comentou Ruth Mendonça em uma publicação que mencionava a matéria sobre a cover da cantora. "Só queremos respeito", afirma em outra publicação.

João Gustavo também opinou sobre a situação através de seu perfil oficial no X, antigo Twitter. “Só pra finalizar, sou cover oficial do Caio Castro”, debochou ele. Veja mais detalhes aqui!