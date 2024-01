Mãe e irmão de Marília Mendonça discutem com cover da cantora

Após reportagem no Domingo Espetacular sobre a cover de Marília Mendonça, Ruth Mendonça e João Gustavo expressam sua opinião nas redes sociais

Na noite do último domingo, 28, Ruth Mendonça e João Gustavo, mãe e irmão de Marília Mendonça respectivamente, trocaram farpas com a cover da sertaneja, Lorena Alexandre. A discussão ocorreu após o Domingo Espetacular, da Record, exibir uma reportagem expondo a situação entre a cover e a família da cantora.

A reportagem repercutiu nas redes sociais e logo chegou na família de Marília.“Tem um monte de mulher que parece, menos essa. (risos) Ridícula”, comentou Ruth Mendonça em uma publicação que mencionava a matéria sobre a cover da cantora. "Só queremos respeito", afirma em outra publicação.

João Gustavo também opinou sobre a situação através de seu perfil oficial no X, antigo Twitter. “Só pra finalizar, sou cover oficial do Caio Castro”, debochou ele.

Ruth Mendonça sobre Lorena Alexandre. Foto: Reprodução / Instagram

Ruth Mendonça comenta em publicação em que Marília expressava sua opinião sobre pessoas que tentam se igualar a alguém. Foto: Reprodução / Instagram

Só pra finalizar, sou cover oficial do Caio Castro! pic.twitter.com/K7mbIVEXt2 — joao gustavo (@jgdiasgo_joao) January 29, 2024

A desavença entre a família Mendonça e Lorena Alexandre

Toda a tensão entre a família Mendonça e Lorena Alexandre começou no dia 19 de janeiro deste ano, quando o irmão da cantora compartilhou uma publicação detonando Lorena e questionou: “Como que é ser cover oficial? Se cover é uma imitação”.

Após o comentário, Lorena respondeu João Gustavo e se defendeu. “Boa noite João, se você quiser saber o porquê de oficial me chama aqui, não fique insultando ódio na internet, é feio! As pessoas se inspiram em você! Sentem a Marília mais perto por conta de você! Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar! Não fica passando vergonha na internet porque o que eu faço pela Marília, você não faz nem a metade. Para com isso”, disse ela.

“Eu estarei aqui o tempo que você quiser pra falar. Ninguém é obrigado a gostar de cover, porém desde 2019 eu sou e todos os direitos pagos. Então, se quiser conversar, estou à disposição, minha assessoria também e inclusive minha advogada. Se precisar de algo estamos à disposição. Deus abençoe sua vida, é isso que eu te desejo!”, completou.

A desavença tem gerado críticas para os dois lados da discussão. Muitos apoiam a família de Marília pensando no zelo com a imagem da cantora, mas outros comparam o caso a outros covers de artistas que também já se foram.