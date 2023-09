Maiara e Maraisa choram ao relembrar planos com Marília Mendonça: 'Estará sempre na nossa essência'

Maiara e Maraisa não seguraram as lágrimas ao falar de plano internacional com a amiga Marília Mendonça

Maiara e Maraisa apresentaram o DVD "Ao Vivo em Portugal" na Casa Petra, em São Paulo, nesta quinta-feira (28). Durante o evento, a dupla falou com a imprensa sobre o novo trabalho e relembrou a parceria com Marília Mendonça, com gravou o álbum Patroas 35%.

"Quando a gente estava fazendo As Patroas, nosso plano era internacional. Inclusive, Marília já estava fazendo aula em espanhol, chegou a gravar com Dulce Maria. A gente chegou a fazer divulgação das datas no Brasil e a gente já tinha falado que não ia ficar aqui. A gente queria algo mais country, inclusive, porque a gente já estava com contato fora do Brasil. Nosso plano com Marília era internacional", contou Maiara.

Maiara era muito amiga de Marília, que morreu em um acidente aéreo na zona rural de Caratinga, no leste de Minas Gerais, em novembro de 2021. "Aconteceu o que aconteceu[a morte], a gente deu uma respirada e, quando a gente gravou em Portugal, sentimos muito a presença dela. Sonhamos nós três, ela não está aqui de corpo presente, mas estará sempre na nossa essência, no nosso coração, na nossa alma, e vamos continuar com os planos", afirmou.

Maiara não segurou a emoção e foi às lagrimas. "E, pela primeira vez, cantar uma música em outro idioma, que Marília queria muito... Estou tentando dar meu máximo e carreira internacional é um grande passo pra gente, independente se vai ser sucesso ou não, se vai longe, o que a gente quer é levar nossa arte adiante", acrescentou.

Namorados de Maiara e Maraisa prestigiam dupla

Atualmente, Maiara e Maraisa estão em relacionamentos sérios. Maraisa confirmou noivado do empresário Fernando Mocó, com quem assumiu namoro publicamente em julho deste ano. Já Maiara, após idas e vindas com Fernando Zor, engatou romance com o sertanejo Matheus Gabriel.