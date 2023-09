Matheus Gabriel: quem é o novo namorado de Maiara que enfrentou Fernando

Quem é o novo namorado de Maiara que chamou Fernando pra briga? Conheça Matheus Gabriel

A cantora sertaneja Maiara está vivendo um novo amor. É que a sertaneja está namorando o gatíssimo Matheus Gabriel, que também é cantor do ritmo mais popular do Brasil. O romance entre os dois começou em abril e virou relacionamento sério.

Esse é o primeiro namoro da estrela após o longo e turbulento romance com Fernando Zor. Os dois terminaram e voltaram várias vezes. Agora, ela vive um relacionamento tranquilo e feliz, mas ainda com certa discrição.

Quem é Matheus Gabriel, namorado de Maiara?

Matheus Gabriel é cantor e compositor. Embora esteja no início da carreira, o bonitão é considerado uma das apostas para os próximos anos. Até o momento, ele já lançou músicas com certa repercussão, incluindo Beijo Vagabundo, Respira e O Resto Nem Foi Beijo. Ele também é o compositor de Dá Intimidade pra Ver, que fez sucesso na voz de Israel & Rodolffo.

Desde que assumiu o namoro, o artista viu seus seguidores triplicarem: agora, ele é seguido por mais de 300 mil fãs em suas redes sociais, onde divulga seus trabalhos, músicas novas, além de compartilhar um pouco de sua vida pessoal.

O rapaz nasceu em São José do Rio Preto e lançou há dois anos seu primeiro DVD intitulado Respira com a direção de Dudu Oliveira e Geninho (Genilson Farias). O galã tem chamado atenção não apenas por sua voz, mas também por sua beleza e seu talento como compositor. Seu primeiro projeto audiovisual conta com 8 faixas, autorais e de outros grandes compositores, misturando o sertanejo com outros ritmos, entre eles o pagode reggae, pop e eletrônico.

CHAMOU PARA A BRIGA

Namorado da cantora sertaneja Maiara, o cantor sertanejo Matheus Gabriel fez um desabafo corajoso nas redes sociais nesta sexta-feira, 15. É que ele não engoliu uma notícia que foi publicada pelo influenciador Renato Sertanejeiro.