Novo namorado de Maiara detona Fernando Zor em desabafo: "Precisa virar homem"

Novo namorado de Maiara detona Fernando; ele pediu respeito ao seu relacionamento após declaração do sertanejo

Namorado da cantora sertaneja Maiara, o cantor sertanejo Matheus Gabriel fez um desabafo corajoso nas redes sociais nesta sexta-feira, 15. É que ele não engoliu uma notícia que foi publicada pelo influenciador Renato Sertanejeiro.

Ele não gostou de uma declaração do cantor Fernando Zor, que disse que ainda tem saudades do namoro com a irmã de Maraísa. "Você precisa virar homem e se posicionar como tal. Tem 40 anos nas costas e ainda tem atitudes de criança. Ou você quer que eu converse pessoalmente com você?", questionou ele.

Matheus Gabriel detonou tanto o influenciador como o parceiro de Sorocaba."Respeitem as pessoas, nem tudo é sobre engajamento. Renato, aqui era uma página muito coerente, mas a partir desse momento você perdeu totalmente a credibilidade que tinha. Brincadeiras tem limite. Nunca me posicionei, sempre mantive com muita paciência. Sempre vejo várias situações ridículas na internet. Mas, a partir de hoje, [peço que respeitem minha mulher e meu relacionamento", disparou ele.

No final, o artista ainda disse que Fernando precisa parar se comportar "como criança". Veja abaixo o desabafo do novo namorado de Maiara. Os dois assumiram o namoro há cerca de três meses e inclusive apareceram usando alianças.

MAIARA E MARAISA APRESENTARAM NAMORADOS

A aparição das cantoras Maiara e Maraisa no Altas Horas virou assunto nas redes sociais neste sábado, 9. Sempre divertidas, as cantoras reservaram uma surpresa aos seguidores. É que elas levaram os namorados para a atração

Essa é a primeira vez que Fernando Mocó e Matheus Gabriel apareceram na televisão. Eles surgiram quando o apresentador Serginho Groisman quis saber se elas já pensaram em compor uma música em homenagem aos amados. "Eu vou ter que fazer. Ele tá ali, ó. Ele é cantor e ele que tinha que fazer uma música pra mim", disse Maiara.