Maestro João Carlos Martins ensaia para o seu retorno ao Carnegie Hall

João Carlos Martins celebra os 60 anos de sua estreia no Carnegie Hall com novo concerto

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 12h51

O maestro João Carlos Martins já está pronto para o seu retorno ao palco do Carnegie Hall, em Nova York, Estados Unidos. Neste sábado, 19, ele retorna à casa de shows 60 anos após a sua estreia por lá.

O artista já fez os seus ensaios com a orquestra que vai acompanhá-lo neste momento especial e registrou algumas fotos dos bastidores. Confira abaixo!

Na apresentação especial, João Carlos Martins vai reger a orquestra Novus NY e também tocará piano. O espetáculo contará com repertório com foco na música de Bach, Heitor Villa-Lobos e o compositor brasileiro André Mehmari.

“Nada é fácil para uma pessoa que passou por tantas adversidades. São poucas as pessoas que podem celebrar sua estreia no Carnegie Hall no mesmo palco. E eu, antes de tudo, quero mostrar este concerto aqui no Brasil, que terá no repertório Bach, obviamente, Heitor Villa-Lobos e André Mehmari, mostrando que o que vale da vida é a trajetória da esperança. Por isso, a Sala São Paulo será privilegiada ao receber o concerto João Carlos Martins no Carnegie Hall, em Nova York, que acontecerá no dia 19 de novembro. E no dia anterior, na sede das Nações Unidas, na Organização Mundial da Saúde, será realizada uma conferência de imprensa com vários cientistas do mundo sobre o problema de minhas mãos, que é a Distonia Focal", disse ele.