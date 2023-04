Mãe de Eduardo Costa explica sua ausência no casamento do filho: 'Muito importante'

Mãe de Eduardo Costa conta o motivo para não ter ido ao casamento civil do filho na noite de terça-feira

Mãe do cantor sertanejo Eduardo Costa, Dona Maria Costa explicou o motivo de sua ausência no casamento civil do filho. O artista oficializou a união com a empresária Mariana Polastreli na noite de terça-feira, 5, em uma cerimônia intimista. Porém, a mãe dele não foi. Agora, ela explicou o motivo.

A mãe de Eduardo Costa contou que teve um imprevisto na noite do casamento civil e não conseguiu ir, mas estará no dia do casamento religioso. “Primeiro, eu estou olhando o vestido que vou usar no casamento dele e eu tive uma visita muito importante em um momento de doença que está passando na minha família, eu tive que ficar em casa para dar atenção”, disse ela ao programa Fofocalizando, do SBT, de acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Então, ela ainda completou: “Eu não pude ir. Como não era de tanta importância que eu tivesse por ser só o civil, eu dei prioridade à minha família, que está em minha casa, precisando de mim e para cuidar das minhas vestes que tenho que usar no dia do casamento religioso”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Polastreli (@marianapolastreli)

Bastidores do casamento de Eduardo Costa e Mariana Polastreli

Nas redes sociais, a esposa de Eduardo Costa (44), Mariana Polastreli (35), revelou um pouco dos bastidores de seu casamento no civil com o cantor nesta terça-feira, 04. Ela contou sobre a ansiedade para o grande dia e confessou que não tinha preparado looks para o casamento civil.

"Eu confesso que eu fiquei muito nervosa na hora, muito, muito, muito, fique assim, meio paralisada, na verdade, gente, eu ia só prender o cabelo, eu mesma ia fazer uma maquiagenzinha, esse vestido eu peguei que tava no closet, eu nem provei o vestido, tive que... nem conto pra vocês as coisas. Eduardo nem tinha roupa aqui, de última hora, já quase na hora que o juiz de paz tinha chegado que eu, ia colocar uma calça jeans, mas aí as meninas fizeram uma decoração muito legal, ficou muito bacana", disse ela.

E completou: "Fiquei me sentindo um pouco envergonhada, acho que no momento fiquei tremendo muito, ansiosa, mas foi melhor que eu esperava e to muito feliz".