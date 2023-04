Luísa Sonza surpreende ao resgatar fotos do início da carreira

Cantora Luísa Sonza publica vídeo nostálgico e internautas apontam suposta indireta para Whindersson Nunes

A cantora Luísa Sonza (24) amanheceu nostálgica nesta quarta-feira, 20! A loira resgatou diversos registros do início da carreira para divulgar o lançamento de uma música. Mas a publicação causou alvoroço nas redes sociais, já que alguns fãs apontaram uma suposta indireta para o ex-marido da artista, o humorista Whindersson Nunes (28).

Na sequência de cliques, Luísa mostra a evolução em sua carreira, além das mudanças de sua aparência. Enquanto as fotos passam na tela, toca a sua nova canção ‘Deixa eu viver’ com a sertaneja Mari Fernandes: “Se seu amor acabou, e tudo esfriou, se eu morri pra você, deixa eu viver”, diz o trecho selecionado pela cantora.

Acontece que os seguidores de Luísa ficaram com a pulga atrás da orelha, já que as fotos seriam do período em que ela se relacionou com o humorista. Além disso, a letra emblemática da canção também levantou suspeitas e os fãs se uniram nos comentários para teorizar sobre a possível indireta.

“Quem perdeu foi o Whindersson Nunes”, disparou um seguidor. “Penhasco 2.0”, outro fã relembrou a música em que a cantora supostamente fala do término do casal. “Hahaha, a indireta”, apontou mais um. A beleza de Luísa também esteve entre as principais pautas nos comentários: “Mulher, tu é perfeita!!!”, elogiou um admirador. “Linda em todas as fases”, disse outra.

Luísa Sonza sai em defesa de Whindersson Nunes

No último sábado, 15, a cantora Luísa Sonza (24) defendeu o ex-marido, Whindersson Nunes, após provocação do lutador polonês. Os dois enfrentarão uma disputa de MMA no próximo sábado, 22. A interação aconteceu pelas redes sociais e surpreendeu os admiradores do antigo casal. Ao ver a frase polêmica, Luísa saiu em defesa de Whindersson, com quem foi casada e ficou por quatro anos.