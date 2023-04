Luísa Sonza sai em defesa de Whindersson Nunes após provocação de lutador: ''Desesperado''

Após ser chamado de 'corno' por lutador polonês que enfrentará, Whindersson Nunes ganha apoio da ex, a cantora Luísa Sonza

A cantora Luísa Sonza (24) defendeu o ex-marido, Whindersson Nunes (28), no sábado, 15, após provocação de lutador polonês.

O comediante foi alvo de uma alfinetada do lutador de MMA Felipe Marcinek, mais conhecido como Felipek. O atleta vai enfrentar o humorista piauiense em combate marcado para o próximo sábado, dia 22. Em post na web, o polonês provocou o adversário brasileiro.

“Corno vs Homem de Verdade. Vai perder a noção como perdeu a esposa. O braço está cortado, vamos nos encontrar em terreno neutro. Vejo você em Londres”, escreveu o lutador, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Ao ver a provocação no Twitter, Luísa saiu em defesa de Whindersson, com quem foi casada e ficou por quatro anos, e disparou: "Kkkk ele tá é desesperado", disse a cantora.

Vale lembrar que Marcinek já provocou o humorista em outras ocasiões, ironizando a falta de habilidade de Whindersson com o inglês e mudou a bio de seu Instagram com a frase "Whindersson Nunes is weak", que traduzida significa Whindersson Nunes é fraco.

Confira o comentário de Luísa Sonza em defesa de Whindersson Nunes:

VEJA: Filip Marcinek, lutador polonês que irá lutar com Whindersson, mudou seu nome no Instagram para “Whindersson Nunes is Weak”. pic.twitter.com/bveOdx8dQu — CHOQUEI (@choquei) April 15, 2023

Kkkk ele tá é desesperado — LUÍSA SONZA (@luisasonza) April 15, 2023

Whindersson Nunes faz testamento e um dos destinos é surpreendente

O humorista Whindersson Nunes, que tem patrimônio milionário, já fez seu testamento e deve deixar um legado para a ciência. A gente explica! No podcast 'Ciência Sem Fim', o sócio, Giraldo, explicou que parte do dinheiro do comedinte irá para investimentos na ciência no país.

“O Whindersson é um dos poucos artistas que eu conheço que está no testamento dele deixar parte do que ele tem para a ciência”, disse o profissional, que participava do programa junto com Whindersson.

Em seguida, ele comentou: “É como a gente fala de tipo, como a gente fala pra criança, de você ‘abrir’ a mente da criança. Isso funciona tanto, imagina quem consegue assistir esse podcast agora e quem tem dinheiro“.