Aos 28 anos, Whindersson já fez testamento e um dos destinos é surpreendente

Em podcast, Whindersson falou sobre uma das áreas que receberá investimento após sua morte

O humorista Whindersson Nunes, que tem patrimônio milionário, já fez seu testamento e deve deixar um legado para a ciência. A gente explica!

No podcast 'Ciência Sem Fim', o sócio, Giraldo, explicou que parte do dinheiro do comediante irá para investimentos na ciência no país.

“O Whindersson é um dos poucos artistas que eu conheço que está no testamento dele deixar parte do que ele tem para a ciência”, disse o profissional, que participava do programa junto com Whindersson.

Em seguida, ele comentou: “É como a gente fala de tipo, como a gente fala pra criança, de você ‘abrir’ a mente da criança. Isso funciona tanto, imagina quem consegue assistir esse podcast agora e quem tem dinheiro“.

Apesar do ótimo gesto, a fala do humorista preocupou alguns fãs. Eles ligaram o fato dele ter falado que ligou recentemente para o 'Centro de Valorização da Vida', central que previne o suicídio, e falar que fez testamento tão jovem.

Veja:

Liguei no cvv hoje, foi mto legal uma moça bacana com uma voz calma conversou cmg, chorei demais, mas a experiência de conversar sobre tudo com um anônimo é muito libertador, se vc precisar de ajuda, ligue 188 — Whindersson (@whindersson) March 23, 2023

whindersson falando sobre o cvv esses dias no Twitter e agora falando sobre seu testamento… tenho pra mim que ele está prestes a fazer merda, meio preocupante sei la — rinite alergica (@esterelizia) April 2, 2023