Quem é o lutador polonês que provoca Whindersson antes da próxima luta

Humorista Whindersson Nunes enfrenta o lutador de MMA Felipek no dia 22 de abril, em Londres

Você sabe quem é o próximo confronto de Whindersson Nunes (28)? No dia 22 de abril, o humorista encara o lutador de MMA Felipe Marcinek, conhecido como Felipek, atleta de 27 anos que usou as redes sociais para provocar o adversário brasileiro.

“Corno vs Homem de Verdade. Vai perder a noção como perdeu a esposa. O braço está cortado, vamos nos encontrar em terreno neutro. Vejo você em Londres”, escreveu o lutador, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Porém, não é só bater que Felipek faz. O rival do representante brasileiro também é conhecido no meio musical, sendo rapper, tendo mais ou menos 300 mil ouvintes mensais nas plataformas de streaming. O cantor frequenta bastante o Top 10 das paradas polonesas. Nas lutas, o atleta começou a disputar de verdade no ano de 2019. Ele possui duas vitórias e duas derrotas, sendo que todas foram decididas pelo juiz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)



Whindersson Nunes desabafa sobre a vida amorosa

Há pouco tempo, Whindersson Nunes (28) revelou que não consegue mais se apaixonar. No desabafo, ele abriu o coração e contou como a exposição excessiva na internet afetou sua vida amorosa ao comentar em uma publicação do influenciador, Júnior Caldeirão.

No vídeo, Júnior aparece em meio às lágrimas e desabafa sobre os ataques que seu namorado recebeu, depois de precisar se assumir por ter a sexualidade exposta nas redes sociais: “Relacionamento é a dois, não é eu e ele e a internet”, o influenciador declarou enquanto não conseguia conter o choro.

Nos comentários, Whindersson tentou consolar Caldeirão e contou sobre a sua experiência com a exposição na internet: "Amigo, jamais querendo comparar, mas é por isso que não consigo mais me apaixonar. É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho, mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas... Parece que de uma hora pra outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço...", Whindersson abriu o coração.

Por fim, o humorista mandou forças para Júnior e falou sobre a falta de empatia nas redes sociais: “As pessoas começam a falar absurdos e começam a deixar quem a gente vive maluco da cabeça, a ponto de transformar tudo que era bonito em um terror... eu desejo ao Alessandro muito amor e entendimento de Deus, que isso um dia seja só uma história pra contar, se ele precisar de alguém pra conversar, ou até mesmo você quiser conversar, é só me chamar!”, finalizou.