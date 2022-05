Luísa Sonza se emociona ao completar 5 anos de carreira: ''Quero cantar até o fim''

Completando 5 anos de carreira musical, Luísa Sonza presta linda homenagem aos fãs

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 10h37

Luísa Sonza (23) está cheia de motivos para comemorar!

Isso porque, na última quinta-feira, 27, a cantora completou mais um aninho de carreira.

Sempre muito grata, é claro que ela aproveitou a data especial para relembrar o início de tudo e se declarar para os fãs.

Em seu Instagram, a dona do álbum DOCE22 compartilhou quatro registros: um vídeo antigo e três fotos feitas durante shows mais recentes.

“5 anos de carreira e saibam que eu estarei sempre de joelhos (igual a foto ao lado) agradecendo ao universo e a Deus por fazer o sonho dessa menina aí de 5 anos atrás se realizar mesmo no meio de tantos acontecimentos que pareciam simplesmente impossíveis de superar”, começou na legenda do post.

“Eu consegui chegar onde planejei até aqui, e muito por conta desse mar de gente que acompanha, torce e briga por mim, mesmo de longe. Eu queria que vocês soubessem e sentissem no meu coração o que vocês significam pra mim e o quanto sou grata. O quanto eu sou grata por ter vocês e o quanto eu quis vocês na minha vida. Sem vocês não existe nada pra mim. Minha vida não faz sentido se não for pra servir vocês com minhas historinhas pra contar, com as eras, os shows e tudo mais que estiver por vir”, garantiu em seguida.

“Saibam que eu estarei sempre aqui, servindo vocês, com toda a sede de trabalho e de entrega que alguém pode ter. Obrigada por me amarem de graça, esse amor me torna viva. Que esses 5 anos se tornem 50 e quanto mais eu tiver forças pra cantar. Quero cantar até o fim. Acho que começamos bem”, ponderou a maravilhosa ao final.

Veja o post de Luísa Sonza para comemorar seus 5 anos de carreira: