Luísa Sonza assina acordo de US$ 20 milhões com a Sony Music: ''Casa nova''

Luísa Sonza anuncia nova fase da carreira e assina contrato milionário com a Sony Music

A cantora Luísa Sonza (23) iniciou uma nova etapa em sua carreira e assinou um contrato de US$ 20 milhões de dólares (cerca de 100 milhões de reais) com a Sony Music.

A informação é da coluna de Léo Dias, que apurou que a gravadora deverá investir na carreira global da cantora, com possibilidade de lançamentos musicais em inglês e em espanhol nos próximos anos. O valor não confirmado pela equipe da cantora.

Em comunicado oficial, Luisa Sonza comemorou a nova parceria. “Estou feliz em começar essa parceria com a Sony Music Brasil, uma das principais gravadoras do Brasil e do mundo. Tenho trabalhado arduamente nos últimos anos com uma equipe muito competente e tenho certeza que este novo time acrescentará demais e fará toda a diferença. Agradeço o carinho de todo o público e fãs que me apoiam e que sempre acreditaram no meu trabalho. Planejo muita coisa na minha carreira e junto com a Sony vocês podem esperar muitas novidades”, disse ela.

"Luísa Sonza é um fenômeno da cultura pop brasileira, um dos grandes nomes que despontaram nos últimos anos, a verdadeira Braba. Ficamos honrados e felizes em trazer sua autenticidade e talento para a família Sony Music, esse é apenas o começo”, disse Paulo Junqueiro, Presidente da Sony Music Brasil.

O anúncio oficial veio na tarde desta quarta-feira, 18, através das redes sociais da própria cantora. De forma comemorativa, a loira produziu um vídeo especial da sua chegada, onde aparece assinando o contrato e até comemorando com champagne ao lado dos seus cachorros.

"Estou chegando em uma nova etapa na minha carreira e escolhi a Sony Music pra andar comigo nesse novo momento! Obrigado a todos que acreditaram e acreditam na Luísa Sonza e fazem ela acontecer comigo. É isso. Casa nova!", escreveu a estrela brasileira.

Era um movimento anunciado para a cantora, que não renovou seu contrato com a Universal Music em março deste ano. O acordo valia desde 2017 e rendeu trabalhos como o EP Luíza Sonza e os álbuns Pandora e o Doce 22, lançado em 2021.

Além dos fãs, celebridades também celebraram a nova conquista de Luísa Sonza nos comentários: "Bem vinda, mamãe", falou Pabllo Vittar (28), que também é da mesma gravadora. "Voa meu amor!", disparou Preta Gil (47)."Bem vinda na firma, lindona", disparou Rebecca (23).

