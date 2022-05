Luísa Sonza diz que "só dá chance para feios" e desabafa bem-humorada

A cantora Luísa Sonza compartilhou um desabafo bem-humorado nas redes sociais e recebeu o apoio da amiga, Ludmilla

Na madrugada desta quinta-feira, 19, Luísa Sonza (23) usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre a vida amorosa.

Bem-humorada, Luísa usou seu perfil no Twitter para compartilhar uma série de posts sobre a vida amorosa e "dar chance para feios".

"Fico dando chance para feio e só me fo**", escreveu Luísa, que logo foi respondida por Ludmilla (27) na postagem: "Ainda sai como a feia, ô Luisaaa", comentou Lud.

A cantora continuou sua série de tweets durante a madrugada: "Gente, não vou mais dar chance para feio agora. Só gente no mínimo mediana, porque bonito acho que tem disponível uns 3 no Brasil, no máximo", comentou.

Veja os comentários de Luísa Sonza:

Fico dando chance p feio só me fodo kkkkk — LUÍSA SONZA 🎾 (@luisasonza) May 19, 2022

gnt não vou dar mais chance p feio agr só gente no mínimo mediana pq bonito acho q tem disponível uns 3 no br no máximo — LUÍSA SONZA 🎾 (@luisasonza) May 19, 2022

gnt e os feio q se acha bonito e a gnt finge q é bonito tb pq os bonito tão em falta — LUÍSA SONZA 🎾 (@luisasonza) May 19, 2022

