Luísa Sonza compartilha fotos com Gilberto Gil e Xamã, e fãs elogiam: ''Muito talento''

A cantora Luísa Sonza mostrou o ensaio para um show com Gilberto Gil e Xamã em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 17h59

Luísa Sonza (23), Gilberto Gil (79) e Xamã (32), vão esquentar o clima de São Paulo com um show especial no Parque do Ibirapuera.

E para deixar os seguidores mais animados, a cantora compartilhou uma sequência de cliques dos bastidores do ensaio do trio de artista.

"Amanhã eu canto com o Gil e Xamã no Ibirapuera às 19horas, vamo?", chamou ela na legenda da publicação.

Nas imagens, eles aparecem se divertindo juntos durante a passagem de som.

Os fãs não deixaram de elogiar os cantores. "Nossa, vai ser incrível", "Um trio desses não tem como não aparecer", "Animada demais para esse show", comentaram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE LUÍSA SONZA