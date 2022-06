Luísa Sonza confirma novo feat com Ludmilla que será lançado semana que vem

Após Gloria Groove, Luísa Sonza é a mais nova convidada de Ludmilla para o Lud Session que será lançado no próximo dia 30

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 19h58

Depois de chamar Gloria Groove (27) para seu Lud Session, agora é a vez de Luísa Sonza (23) cantar com Ludmilla (27).

Por meio dos stories de seu Instagram, a dona do hit Anaconda revelou que sua nova parceria com a esposa de Brunna Gonçalves (30) chegará no dia 30 de junho.

Em fevereiro deste ano, Ludmilla se juntou a Luísa na músicaCafé da Manhã, que foi o último single do álbum Doce 22 de Sonza.

Em julho do ano passado, a parceria com Gloria Groove no Lud Session bateu um milhão de vizualizações. Além de Gloria, o rapper Xamã também participou do projeto com Ludmilla.

Confira aqui o anúncio do Lud Session com Luísa Sonza!

