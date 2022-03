Luísa Sonza bate o próprio recorde no Spotify Global com 'Sentadona'

Após viralizar coreografia nas redes sociais, Luísa Sonza conquista nova posição no Spotify Global e celebra com os fãs

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 18h21

Nesta sexta-feira, 25, Luísa Sonza (23) não escondeu a emoção ao comemorar mais uma conquista em sua carreira, dessa vez por conta do novo hit, Sentadona.

No mesmo dia em que Anitta (28) fez história como a primeira brasileira no top 1, com Envolver, a loira chegou à posição 56 do Spotify Global, batendo seu próprio recorde.

Anteriormente, a artista havia alcançado a posição 57 com o Modo Turbo, do álbum Doce 22, que conta com uma parceria icônica da própria Anitta e Pabllo Vittar (27).

Pelas redes sociais, a cantora celebrou fazendo a coreografia oficial da música. “Estamos chegando no top 50 global, continuem escutando! Terminei de acabar com meus joelhos”, brincou ela na legenda do post.

Sentadona é um remix baseado no hit feito originalmente por Davi Kneip, MC Frog e DJ Gabriel do Borel, presentes também na versão com Luísa.