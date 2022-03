Luan Santana posa a namorada em clima de romance nos bastidores de show em São Paulo

De volta ao Brasil, cantor Luan Santana posa coladinho com a namorada, Izabela Cunha, nos bastidores de show em São Paulo

Redação Publicado em 12/03/2022, às 10h05

De volta ao Brasil, o cantor Luan Santana (30) se apresentou em São Paulo, na noite da última sexta-feira, 11.

Acompanhado da namorada, a estudante de moda Izabela Cunha (25) e da irmã, Bruna Santana (26), o compositor marcou sua volta aos palcos após as férias no Centro de Tradições Nordestinas, na Zona Oeste da capital paulistana.

O artista não deixou o romance de lado e trocou diversos momentos de carinho com a amada nos bastidores. Os dois trocaram olhares românticos e posaram coladinhos para os fotógrafos presentes no local do show.

Luan Santana posa coladinho com a namorada, Izabela Cunha, nos bastidores de show em São Paulo:

(Foto: Lucas Ramos/AgNews)

Ainda recentemente, os pombinhos fizeram a primeira viagem internacional. O artista assumiu o relacionamento com Izabela Cunha em novembro de 2021. A musa, que é natural de Minas Gerais, fez uma participação especial no clipe de Ilha, um dos maiores sucessos do cantor.