Yasmin Brunet fica surpresa com previsão de cigana sobre novo amor

No 'Mais Você', Yasmin Brunet mostrou ainda truques para 'abrir os caminhos' no Mercado das Bruxas, evento que aconteceu em São Paulo

Yasmin Brunet foi convidada por Ana Maria Braga para visitar o Mercado das Bruxas, evento que aconteceu em São Paulo. Lá, além de descobrir chás e truques para "abrir os caminhos" para o amor, a ex-BBB ficou intrigada ao ouvir a previsão de uma cigana sobre a sua vida amorosa. Até a letra do nome do futuro amado a loira descobriu!

No Mais Você desta quarta-feira, 24, Yasmin mostrou o que disse a cigana Kelly Cristina Lima, que leu a sua mão, uma prática entre os ciganos para a saber o futuro da pessoa: "Amor tem. Ainda no caminho... Na verdade, existem aqui três amores. Você nasceu com destino de três amores. Um já passou. Mas são amores que têm que chegar, ele tem que passar", contou a cigana.

"Então, eu tenho que passar por mais um amor que eu sei que não vai ficar para depois que achar o que vai ficar?", questionou a filha da Luiza Brunet.

Kelly disse que sim e explicou que "nenhum amor é errado" e que todos ensinam algo. E continuou a fazer a leitura da mão da modelo: "Tem uma letra S no seu dedo", acrescentou. "É a primeira letra do nome da pessoa?", perguntou Yasmin, que teve a confirmação em seguida. A ex-sister ficou impressionada com a previsão e pensativa sobre a novidade.

Yasmin Brunet desabafa ao rever falas sobre o seu corpo dentro do BBB

Yasmin Brunet falou sobre os comentários ao seu corpo que foram feitos dentro do BBB 24, em sua participação no programa Encontro, nesta quarta-feira, 24. Na entrevista com Patrícia Poeta, a modelo disse ter ficado muito desconfortável.

"Não sei nem como falar disso exatamente. Mas, as minhas maiores inseguranças [foram mostradas] e o Brasil inteiro assistiu. De certa forma foi como se isso já tivesse sido jogado pra todo mundo, foi um pouco libertador. Não é uma coisa mais que eu consigo esconder. Mas é absurdo", disse.