Ex-BBB Lucas Henrique rebate críticas sobre seu corpo: "Carrega minha história"

O ex-BBB Lucas Henrique expôs algumas mensagens de ódio que vem recebendo em relação ao seu corpo e desabafou sobre a situação

Lucas Henrique, ex-participante do Big Brother Brasil 24, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 24, para fazer um desabafo. O professor de Educação Física mostrou alguns comentários maldosos que está recebendo em relação ao seu corpo, e contou que antes sofria muito quando falavam sobre sua aparência, mas com o tempo passou a se aceitar.

"Por que o corpo de alguém é motivo de tanto ódio? Comentários como os apresentados no vídeo minam a nossa autoestima e nossa saúde mental o tempo inteiro. Não é exclusividade minha, do Lucas, infelizmente. Precisamos ser fortes o tempo inteiro para lidar com esse tipo de mensagem, principalmente em um assunto que desde sempre foi uma questão na minha vida. É preciso, acima de tudo, não normalizar e não abaixar a cabeça perante essas pessoas", escreveu ele na legenda do vídeo publicado no Instagram.

Em seguida, Lucas ressaltou que sente orgulho do seu corpo. "Hoje não tenho vergonha do meu corpo, tenho orgulho. É esse o corpo recordista de provas do líder de um dos maiores programas do mundo. É esse corpo que carrega a minha história, a minha experiência de vida e toda a minha trajetória. É esse corpo que eu amo, respeito e a ele que imponho respeito também", completou o ex-BBB.

Camila Moura desabafa sobre divórcio de Lucas Henrique

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, usou suas redes sociais nesta última segunda-feira, 22, para desabafar sobre seu divórcio do ex-brother. Em conversa com seus seguidores, a professora e influenciadora digital admitiu ter passado por momentos difíceis durante o processo de separação.

"Durante esse processo que eu estou passando, eu passei por uns dias bem sombrios, bem profundos. Eu ouvi de uma mulher muito maravilhosa falando: 'Você não vai morrer com isso'. Quando eu me divorciei, eu também achei que eu não ia sobreviver, achei que ia morrer. Mas aqui, eu viva, toda poderosa. [...] Vocês acompanham de pertinho meu processo de cura. Vocês já me viram lascada em rede nacional, vocês me viram no fundo do poço. E olha eu aqui, nada do que um dia após o outro...". Confira o desabafo completo!