Raphael Veiga, do Palmeiras, e Bruna Santana terminam noivado

O noivado do astro do Palmeiras, Raphael Veiga, e da irmã de Luan Santana chegou ao fim após 2 anos

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 14h13

O noivado do astro do Palmeiras, Raphael Veiga (26) e Bruna Santana (26), irmã de Luan Santana, chegou ao fim após 2 anos de relacionamento.

Ainda no fim de semana, Bruna acompanhou Raphael Veiga para a final do Mundial de Clubes em Abu Dhabi. Mas na segunda-feira, a influenciadora apagou as fotos com Raphael do Instagram.

No sábado, o verdão perdeu para o Chelsea na final do Mundial de Clubes, e Bruna consolou Raphael nas redes sociais: "Muito orgulho de você. Muito grata a Deus por tudo".

Até o momento, as declarações e fotos com Bruna permanecem no perfil do jogador, e a informação do término foi confirmada pelo UOL Esporte.

Veja a repercussão do término de Raphael Veiga e Bruna Santana nas redes:

raphael veiga e bruna DURMAM que amanhã é outro dia não vem com essa história de apagar foto no instagram nao — gio (@sepcampossz) February 14, 2022

misericórdia, Raphael Veiga e a Bruna Santana terminaram 😭 — SEP MEMES (@sepmemes_) February 15, 2022