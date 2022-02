Palmeirense, integrante da 'Casa de Vidro' vai perder a final do Mundial de Clubes

Palmeirense nato, Gustavo Marsengo está confinado para entrar na 'Casa de Vidro' do BBB 22 e vai perder a final do Mundial

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 14h30

Anunciado como um dos integrantes da 'Casa de Vidro' do BBB 22, Gustavo Marsengo (31) é palmeirense e vai perder a final do verdão no Mundial de Clubes 2022.

Por estar confinado, provavelmente, Gustavo não sabe que o Palmeiras se classificou para a final do Mundial contra o Chelsea nos Emirados Árabes Unidos.

Na web, Gustavo já declarou seu amor pelo clube em cliques em La Bombonera, estádio em Buenos Aires, quando foi assistir o jogo entre Palmeiras x Boca Juniors pela taça Libertadores 2018, onde o verdão não se classificou.

Em seu perfil no Instagram, Gustavo escreveu: "Vi meu time perder, não comemorei um gol sequer, mas mesmo assim volto pra casa extremamente realizado. Conhecer esses dois estádios não tem preço, definitivamente não é só futebol. Na derrota ou na vitória, Avanti Palestra", comentou.

Gustavo Marsengo deve entrar na Casa de Vidro nesta sexta-feira, 11, e passará por uma votação, para saber se ficará na casa, ou não.

Além disso, a final do Mundial de Clubes acontece no próximo sábado, 13, entre Palmeiras e Chelsea no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi às 13h30.

Integrante da 'Casa de Vidro' vai perder a final do Mundial de Clubes: