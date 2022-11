Luan Santana fala sobre ter se apresentado no casamento de Dani Calabresa: “Alegria”

O cantor Luan Santana performou no casamento de Dani Calabresa e Richard Neuman e foi às suas redes sociais celebrar a união do casal

16/11/2022

Na última segunda-feira, 14, Dani Calabresa e o publicitário Richard Neuman se casaram em luxuosa cerimônia que contou com um show de Luan Santana.

O cantor compartilhou em seu Instagram nesta última terça-feira, 15, uma série de imagens do seu show no evento e fotos ao lado do casal.

“Que alegria pra mim fazer parte desse momento de união, de amor, de duas pessoas que são tão especiais pra mim. Deus cubra de bênçãos o amor de vocês”, escreveu Luan na legenda da postagem.

A recém-casada Dani agradeceu o artista nos comentários: “Foi MÁGICO. Você faz parte da nossa história. @luansantana obrigada mil vezes”. E a atriz Karina Dohme, que compareceu ao casamento da amiga, comentou: “Foi DEMAIS! Icônico”.

Os fãs do dono do álbum Luan City, adoraram a postagem e rasgaram elogios ao cantor! “Minha meta é essa, Luan no meu casamento”, escreveu uma seguidora. E outra fã escreveu: “Só caso se for assim, se não tiver show do Luan, nem caso!”.

Festão!

Em suas redes sociais, Dani compartilhou detalhes da cerimônia e de sua festa de casamento! A comediante mostrou detalhes do vestido e agradeceu Luan pelo show.

@luansantana nosso Elvis. Príncipe talentoso, querido e simpático com todo mundoooooo!!!! Foi mágico ter vc no nosso casamento. Graças ao @richardjneuman virei Luanéte, e as suas músicas fazem parte da nossa história. Obrigada pelo show f*d*!", escreveu.