Dani Calabresa se casa com vestido luxuoso e show de Luan Santana; Veja fotos!

Comediante Dani Calabresa se casou na última segunda-feira, 14, em festa recheada de famosos

O casamento de Dani Calabresa com o publicitário Richard Neuman aconteceu na última segunda-feira, 14. Nesta quarta-feira, 16, a comediante revelou todos os detalhes da cerimônia luxuosa.

Com diversos convidados conhecidos do público, a atração principal foi nada mais, nada mentos, que o sertanejo Luan Santana. Em foto publicada pela loira, ela agradece o cantor. "@luansantana nosso Elvis. Príncipe talentoso, querido e simpático com todo mundoooooo!!!! Foi mágico ter vc no nosso casamento. Graças ao @richardjneuman virei Luanéte, e as suas músicas fazem parte da nossa história. Obrigada pelo show foda!", escreveu.

A cerimônia também contou com o cachorro fofíssimo do casal desfilando com seu terno chiquérrimo. Na legenda recheadas de fotos dos noivos com o cão Pingo e com a família, ela escreveu: "O dia mais emocionante das nossas vidas. Que bom que o amor sempre dá um jeito de encontrar a gente. Obrigada meu Deus por esse encontro que transformou as nossas vidas. Com a benção do Pingo, ontem celebramos o amor, com amigos e parentes que fazem parte disso, e tb com novas pessoas maravilhosas que a vida mandou de “brinde”.

O vestido de princesa tomara que caia usado pela comediante foi feito pela estilista Lethicia Bronstein, conhecida por fazer trajes de diversas noivas famosas. Ela explicou que a peça foi feita em tule italiano e inspirada na Disney, que Dani é fã.

Confira as fotos do casamento de Dani Calabresa:

