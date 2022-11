Dani Calabresa se casa nesta segunda-feira com Richard Neuman; veja os detalhes do vestido de noiva

A humorista Dani Calabresa sobe ao altar com um vestido de noiva inspirado nas princesas da Disney

Dani Calabresa (41) se casa nesta segunda-feira, 14, com o publicitário Richard Neuman. A festa acontecerá na Casa Petra, em São Paulo, e terá shows de Luan Santana e do grupo É o Tchan.

Para o casamento, a humorista usará um vestido desenhado por Lethicia Bronstein, e escolheu um modelo inspirado nas princesas das Disney. Nas redes sociais, a estilista mostrou fotos de Dani já pronta para a cerimônia. "Que honra fazer parte desse momento!", celebrou ela na publicação.

Depois, Lethicia postou um vídeo com os detalhes sobre do vestido, todo em tule italiano. "[...] A gente queria trazer uma alma meio princesa. A Dani é apaixonada pela Disney, mas é uma princesa moderna, sensual, e, ao mesmo tempo, com muito romantismo. Então misturamos dois bordados [...]", explicou Letheticia. "Que honra fazer parte desse momento!", celebrou ela em outra publicação.

Os internautas elogiaram a peça. "Que coisa mais linda", disse uma seguidora. "Que vestido lindo. A Dani está uma princesa", escreveu outra. "Meu Deus, é uma obra de arte", comentou mais uma. "Simplesmente magnifico", falou mais uma.

Confira os detalhes do vestido de noiva de Dani Calabresa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lethicia Bronstein Pompeu (@lethiciabronstein)

