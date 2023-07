Luan Santana encanta ao recordar vídeo de criança cantando Zezé Di Camargo e Luciano

O cantor Luan Santana deixou os fãs encantados ao resgatar um vídeo em que aparece se apresentando na TV

O cantor Luan Santana encantou os seguidores das redes sociais ao resgatar um vídeo de quando era criança. Na gravação, o artista está cantando a música Quem É Ele, sucesso de Zezé Di Camargo e Luciano.

No vídeo publicado no feed do Instagram nesta terça-feira, 4, o sertanejo aparece cantando e tocando violão em um programa de televisão ao lado dos dois apresentadores. "Quem quiser contratar, o telefone tá na tela", brincou na legenda da postagem.

Os fãs de Luan se derreteram com a recordação. "Que neném", disse a cantora Ana Vilela. "Ah mano, que lindo", escreveu o ator Hugo Bonemer. "Imagina só quem desacreditou do gurizinho que agora se tornou o maior e um dos melhores artistas do país", refletiu uma seguidora. "Luan tem talento desde pequeno, canta muito é o melhor cantor da atualidade no Brasil", afirmou uma fã.

Luan, vale lembrar, está solteiro desde o fim de seu noivado com Izabela Cunha. Nas redes sociais, a influenciadora digital decidiu falar pela primeira vez sobre o término após receber o questionamento de uma fã, que reclamou sobre o fato dos dois não terem falado publicamente sobre o fim da relação, já que a confirmação ocorreu através da assessoria do cantor.

"Sacanagem, Iza, o que você e o Luan estão fazendo coma gente, fãs. Nunca falam sobre a relação de vocês, se estão solteiros ou não", desabafou a internauta. Ao ler o comentário, Izabela decidiu romper o silêncio e confirmou o fim do noivado. "Não estamos mais juntos. Foi o melhor para os dois. Obrigada pelo carinho de quem torcia por nós", afirmou.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Marina Ruy Barbosa curte Festa Junina com Luan Santana

Recentemente, Marina Ruy Barbosa surpreendeu seus seguidores ao comparecer a uma festa junina em Caruaru, Pernambuco. A atriz compareceu ao São João de Caruaru, acompanhou alguns shows de famoso na festa e compartilhou os momentos em seu Instagram.

A estrela acompanhou shows de famosos como Mari Fernandez e Luan Santana, e publicou um trecho do show do cantor sertanejo: "Lindo ver seu sucesso. Luan Santana, voa meu amigo". A estrela ainda comentou sobre a recepção que teve no arraial e agradeceu: "Fui muito bem recebida! Obrigada pelo carinho de todos."