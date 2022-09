Luan Santana anuncia gravação de música em espanhol: ''Início da carreira internacional''

O cantor Luan Santana está nos Estados Unidos para dar início a carreira internacional. A primeira música será em espanhol

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 14h37

Luan Santana (31) está dando início na carreira internacional! O cantor desembarcou em Los Angeles, nos Estados Unidos, para gravar a primeira música, que será cantada em espanhol.

O brasileiro vai trabalhar com os produtores Andrés Torres e Mauricio Rengifo. A dupla, ganhadora de Grammy, já trabalhou com Luis Fonsi em Despacito e Échame la Culpa com Fossi e Demi Lovato.

Além desses artistas, os produtores já assinaram trabalhos com RBD, Carlos Vives, Ricky Martin, Sebastian Yatra, Ozuna e Alejandro Sanz.

"É o start da carreira internacional, é o nosso primeiro encontro com produtores. Na verdade, não sei se traduz o estilo musical, pois nessa primeira etapa vai ter muito estudo de arranjo, tipo de composição, do que fazer… Então, é tudo muito embrionário ainda, prematuro, mas é o start!", contou Luan.

LUAN SANTANA LEVA A NOIVA PARA CONHECER O PANTANAL

Mesmo com a agenda lotada, Luan Santana (31) conseguiu curtir dias de descanso no Pantanal na companhia da noiva, Izabela Cunha. Pela primeira vez, o cantor esteve ao lado da amada no seu lugar predileto.

Com meses de antecedência, o artista reservou uma semana para aproveitar o local paradisíaco. Além de passeio pela região, Luan observa de perto o resultado do trabalho realizado pela ONG SOS PANTANAL. Ele está feliz porque um dos projetos apoiados por ele a favor da preservação do bioma é um dos finalistas do Prêmio Empreendedor Social 2022.

