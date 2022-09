Luan Santana exibe novo visual e impressiona os fãs: ''Ainda mais lindo''

O cantor Luan Santana compartilhou fotos do seu novo visual e chamou a atenção dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 15h20

Luan Santana (31) surpreendeu os seguidores ao revelar o seu mais novo visual! O cantor compartilhou fotos mostrando o resultado e arrancou elogios dos fãs.

Para a nova fase da carreira, o artista apostou em um topete mais curto, relembrando a época quando iniciou a carreira. "New look [novo visual]", escreveu ele na legenda.

Em um segundo registro, ele aparece ainda no cabeleireiro agarradinho com a noiva, Izabela Cunha.

"Voltamos a 2012", disse uma seguidora; "Quase me matou do coração", brincou outra; "Tá lindo cara", declarou uma terceira; "Ficou ainda mais gato", comentou mais uma.

LUAN SANTANA POSA COM A NOIVA EM NOVA YORK

Luan Santana apareceu em clima de romance com sua noiva Izabela Cunha em fotos durante viagem à Nova York, nos Estados Unidos. No carrossel com três fotos, o casal aparecia abraçado na famosa avenida Times Square. Na última foto da sequência, o cantor posava sozinho. “Te amo em luzes de neon”, escreveu o dono do álbum "Luan City" na legenda da publicação feita em seu Instagram.

