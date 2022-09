Luan Santana leva a noiva, Izabela Cunha, para conhecer o Pantanal

O cantor Luan Santana está aproveitando o Pantanal ao lado da noiva, Izabela Cunha, pela primeira vez

Mesmo com a agenda lotada, Luan Santana (31) conseguiu curtir dias de descanso no Pantanal na companhia da noiva, Izabela Cunha. Pela primeira vez, o cantor esteve ao lado da amada no seu lugar predileto.

Com meses de antecedência, o artista reservou uma semana para aproveitar o local paradisíaco. Além de passeio pela região, Luan observa de perto o resultado do trabalho realizado pela ONG SOS PANTANAL. Ele está feliz porque um dos projetos apoiados por ele a favor da preservação do bioma é um dos finalistas do Prêmio Empreendedor Social 2022.

Luan pôde pescar e se deliciar com marmitas diante da paisagem de tirar o fôlego.

Vale lembrar que, junto com o seu escritório, ele desenvolveu o projeto PANTANAL CHAMA, um movimento que rendeu uma live, cuja abertura foi com a canção "Um Grito Entre as Cinzas", que virou clipe em tributo ao bioma.

Na época, o Pantanal sofria fortemente com as queimadas. Toda a renda do clipe, registrado no evento, foi revertida para o movimento. Além disso, figurinos de Luan foram leiloados e a renda foi destinada ao projeto. Ele doou também uma caminhonete para ajudar no resgate de animais feridos.

