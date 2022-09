Luan Santana compartilha foto segurando peixe fisgado durante pescaria

O cantor Luan Santana apareceu em suas redes sociais segurando peixe que foi fiscado durante pescaria do cantor

Nesta quinta-feira, 22, Luan Santana compartilhou em seu Instagram que foi pescar para aproveitar o dia de descanso.

O cantor compartilhou nos stories, vídeos do passeio de barco no pôr-do-sol e a vara que levava com um peixe.

O dono do álbum “Luan City” ainda mostrou para seus seguidores uma foto o resultado da pescaria. O artista segurava um grande peixe nos braços e vestia uma camiseta amarela e uma bermuda azul.

Os fãs de Luan adoraram a foto da pescaria e rasgaram elogios! “Pescador fofo e habilidoso demais”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Que pescador lindo!”.

Recentemente, o cantor posou ao lado de sua noiva Izabela Cunha em cliques românticos tirados em Nova York.

Luan foi aos Estados Unidos performar ao lado de Chitãozinho e Xororó em um show especial que comemorava os 50 anos da dupla.