Luan Santana posa para foto romântica ao lado de sua noiva em Nova York

O cantor Luan Santana compartilhou uma foto romântica em Nova York ao lado de sua noiva Izabela Cunha

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 21h30

Nesta segunda-feira, 5, Luan Santana apareceu em clima de romance com sua noiva Izabela Cunha em fotos durante viagem à Nova York, nos Estados Unidos.

No carrossel com três fotos, o casal aparecia abraçado na famosa avenida Times Square. Na última foto da sequência, o cantor posava sozinho.

“Te amo em luzes de neon”, escreveu o dono do álbum "Luan City" na legenda da publicação feita em seu Instagram.

A noiva do cantor apareceu esbanjando beleza com um cropped branco com detalhes pretos e calça jeans. Já Luan, escolheu um look all-black composto por camisa e calça.

Os fãs de Luan adoraram as fotos do casal e rasgaram elogios nos comentários! “Lindos do meu coração”, escreveu um seguidor. E outro fã comentou: “Amo muito esse casal”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabela Cunha (@itsizabela)

Elegância em Nova York!

Ainda nesta segunda-feira, o cantor esbanjou elegância ao posar de terno para performar em show na cidade americana.

Luan participou de um show especial da dupla Chitãozinho e Xororó, e recebeu diversos elogios dos seguidores ao compartilhar seu look nas redes sociais.