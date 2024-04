Louis Tomlinson faz confissão sobre teorias de affair com Harry Styles: 'Irrita’

Ex-integrante do One Direction, Louis Tomlinson quebra o silêncio e revela o que pensa sobre as teorias de relacionamento com Harry Styles

Desde que começou a fazer sucesso com a extinta boy band One Direction, Louis Tomlinson precisou lidar com o burburinho constante de um suposto relacionamento com seu colega de banda, Harry Styles. Agora, anos após o fim do grupo, o cantor quebrou o silêncio e admitiu seu incômodo com as teorias envolvendo 'Larry', o nome dado ao casal fictício.

Para quem não acompanhou, a amizade entre Louis e Harry ganhou destaque no grupo de cinco artistas e conquistou uma torcida fervorosa para que os dois formassem um casal. No entanto, esse ‘incentivo’ passou do ponto e muitos admiradores afirmam até hoje que os dois viveram um romance, com suposições e teorias bizarras.

Entre os supostos indícios de um relacionamento amoroso, estão trocas de olhares, demonstrações de afeto, abraços e outras situações comuns em uma amizade. Por isso, Louis não escondeu a verdade e admitiu que se sentiu bastante incomodado com as teorias em uma entrevista ao G1, durante sua passagem para realizar alguns shows no Brasil.

Apesar de já ter negado o relacionamento diversas vezes, o cantor surpreendeu ao confessar que não curte a repercussão do falso romance, mas que está acostumado com os ossos do ofício: “Percebi isso há alguns anos, não há nada que eu possa dizer e nada que eu possa fazer para dissipar os crentes dessa conspiração", Louis lamentou.

"Eles estão tão entrelaçados com o que acreditam ser a verdade agora que não verão realmente a verdade como ela é", disse o artista, que confessou sua insatisfação com os rumores constantes: “Eu estaria mentindo [se não falasse que isso me irrita um pouco, sabe? Mas é apenas da natureza do trabalho, suponho”, disse o famoso.

Louis também mencionou que as teorias chegam a envolver seu herdeiro, Freddie, que é fruto do relacionamento com Briana Jungwirth: “Há momentos em que fica muito pessoal dentro de todo aquele espaço. Eu tenho meu filho Freddie, ele é a pessoa mais importante da minha vida. E ocasionalmente, acabam abordando coisas meio injustas", desabafou.

Apesar de lamentar a situação, Tomlinson reafirmou que aprendeu a lidar com os rumores e que segue focado em sua carreira solo depois de deixar o grupo: “Isso é o que temos agora. Não há nada que eu possa fazer a respeito. Nada que eu possa dizer para impedir as pessoas de inventarem o que desejam inventar. Então, que assim seja", finalizou.

